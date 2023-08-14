В Раде появился проект увольнения члена ЦИК, который живет в Майами
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака, который живет в в пригороде американского Майами и получает зарплату.
Источник: сайт ВРУ
Детали: Проект постановления об увольнении Буглака зарегистрировали 14 августа депутаты из "Европейской солидарности".
Во фракции "ЕС" сообщили, что информация журналистов о Буглаке - бывшем народном депутате от "Блока Петра Порошенко" - является поводом для кадрового решения "по крайней мере с позиции морали и этики".
Впрочем, народный депутат Ярослав Железняк отметил, что не уверен, что Буглака "процедурно возможно уволить постановлением" от депутатов.
Согласно Закону Украины "О Центральной избирательной комиссии", представление об увольнении члена ЦИК вносится председателем комиссии президенту Украины, а тот в течение 30 дней вносит в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий путем увольнения.
Предыстория:
- Член Центральной избирательной комиссии Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Однако он до сих пор сохраняет свою должность.
- В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты - суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов".
- В Раду вызвали главу ЦИК из-за ситуации с Буглаком.