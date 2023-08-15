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Білий дім впевнений, що Конгрес ухвалить додаткове фінансування для України

Ольга Глущенко Вівторок, 15 серпня 2023, 01:24
Білий дім впевнений, що Конгрес ухвалить додаткове фінансування для України
Речниця Білого дому Карін-Жан П’єр, фото: Getty Image

Білий дім налаштований з оптимізмом щодо двопартійного ухвалення Конгресом додаткової допомоги Україні, незважаючи на те, що республіканці в Палаті представників висловилися проти виділення додаткових коштів для України.

Джерело: прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, цитує CNN

Деталі: За словами Жан-П'єр, адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України, додавши, що президент "впевнений, що ця підтримка буде продовжуватися, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все необхідне, щоб продовжувати відважно боротися за свою свободу".

Речниця Білого дому заявила, що директор Адміністративно-бюджетного управління Шаланда Янг і члени команди президента з питань законодавства "провели численні, численні розмови, численні телефонні розмови з законодавцями на місцях, з обома сторонами, щоб точно пояснити необхідність і суть ... та підкреслити надзвичайний характер цього запиту".

Вона сказала, що адміністрація продовжуватиме взаємодіяти з Конгресом і що вони вірять, що "це буде продовжуватися на двопартійній основі".

Що передувало: Адміністрація президента Штатів Джо Байдена подала у Конгрес запит на виділення до кінця року ще понад 22 млрд доларів на підтримку України.

Теми: допомога УкраїніСША
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