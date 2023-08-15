Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом уверен, что Конгресс примет дополнительное финансирование для Украины

Ольга ГлущенкоВторник, 15 августа 2023, 01:24
Белый дом уверен, что Конгресс примет дополнительное финансирование для Украины
Карин-Жан Пьер, фото: Getty Images

Белый дом настроен с оптимизмом относительно двухпартийного принятия Конгрессом дополнительной помощи Украине, несмотря на то, что республиканцы в Палате представителей высказались против выделения дополнительных средств для Украины.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует CNN

Детали: По словам Жан-Пьер, администрация Байдена благодарна за двухпартийную поддержку Украины, добавив, что президент "уверен, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что украинский народ имеет все необходимое, чтобы продолжать отважно бороться за свою свободу".

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг и члены команды президента по вопросам законодательства "провели многочисленные, многочисленные разговоры, многочисленные телефонные разговоры с законодателями на местах, с обеими сторонами, чтобы точно объяснить необходимость и суть ... и подчеркнуть чрезвычайный характер этого запроса".

Она сказала, что администрация будет продолжать взаимодействовать с Конгрессом и что они верят, что "это будет продолжаться на двухпартийной основе".

Что предшествовало: Администрация президента Штатов Джо Байдена подала в Конгресс запрос на выделение до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины.

Темы: помощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
помощь Украине
Министр финансов Германии поддерживает поставки ракет Taurus Украине
Украина получит средства борьбы с беспилотниками из Норвегии
Посол Эстонии о поддержке Украины: Мы делаем это и в собственных интересах
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: