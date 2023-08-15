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Белый дом уверен, что Конгресс примет дополнительное финансирование для Украины

Ольга ГлущенкоВторник, 15 августа 2023, 01:24
Белый дом уверен, что Конгресс примет дополнительное финансирование для Украины
Карин-Жан Пьер, фото: Getty Images

Белый дом настроен с оптимизмом относительно двухпартийного принятия Конгрессом дополнительной помощи Украине, несмотря на то, что республиканцы в Палате представителей высказались против выделения дополнительных средств для Украины.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует CNN

Детали: По словам Жан-Пьер, администрация Байдена благодарна за двухпартийную поддержку Украины, добавив, что президент "уверен, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что украинский народ имеет все необходимое, чтобы продолжать отважно бороться за свою свободу".

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг и члены команды президента по вопросам законодательства "провели многочисленные, многочисленные разговоры, многочисленные телефонные разговоры с законодателями на местах, с обеими сторонами, чтобы точно объяснить необходимость и суть ... и подчеркнуть чрезвычайный характер этого запроса".

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Она сказала, что администрация будет продолжать взаимодействовать с Конгрессом и что они верят, что "это будет продолжаться на двухпартийной основе".

Что предшествовало: Администрация президента Штатов Джо Байдена подала в Конгресс запрос на выделение до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины.

Темы: помощь УкраинеСША
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