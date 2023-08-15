Глава ОВА повідомив про наслідки ворожої атаки на Львівщину
Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що, крім Львова, є пошкоджені будинки у Ставчанах і Суховолі.
Джерело: Козицький у Телеграм
Пряма мова: "У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали.
Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило".
Деталі: Також Козицький повідомив, що невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова, їх загасили.
В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.
Внаслідок ворожої атаки є пошкодження транспортних засобів.
Крім того, у Ставчанах пошкоджені 10 будинків, наразі відомо про людей, які зазнали легких травм.
Є пошкоджені будинки і в Суховолі.