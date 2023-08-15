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Глава ОВА повідомив про наслідки ворожої атаки на Львівщину

Ольга Глущенко Вівторок, 15 серпня 2023, 07:14
Глава ОВА повідомив про наслідки ворожої атаки на Львівщину
постраждалий будинок у Ставчанах, фото Козицького

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що, крім Львова, є пошкоджені будинки у Ставчанах і Суховолі.

Джерело: Козицький у Телеграм

Пряма мова: "У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали.

Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило".

Деталі: Також Козицький повідомив, що невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова, їх загасили.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

Внаслідок ворожої атаки є пошкодження транспортних засобів.

Крім того, у Ставчанах пошкоджені 10 будинків, наразі відомо про людей, які зазнали легких травм.

Є пошкоджені будинки і в Суховолі.

Теми: Львівщинаракетний удар
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