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Глава ОВА сообщил о последствиях вражеской атаки на Львовщину

Ольга ГлущенкоВторник, 15 августа 2023, 07:14
Глава ОВА сообщил о последствиях вражеской атаки на Львовщину
пострадавший дом в Ставчанах, фото Козицкого

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что, кроме Львова, есть поврежденные дома в Ставчанах и Суховоле.

Источник: Козицкий в Телеграмм

Прямая речь: "Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушения. Людей эвакуировали.

Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информации о погибших пока не поступало".

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Детали: Также Козицкий сообщил, что небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова, их потушили.

В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка.

В результате вражеской атаки есть повреждения транспортных средств.

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Кроме того, в Ставчанах повреждены 10 домов, пока известно о людях, которые получили легкие травмы.

Есть поврежденные дома и в Суховоле.

Темы: Львовщинаракетный удар
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