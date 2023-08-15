Глава ОВА сообщил о последствиях вражеской атаки на Львовщину

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что, кроме Львова, есть поврежденные дома в Ставчанах и Суховоле.

Источник: Козицкий в Телеграмм

Прямая речь: "Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушения. Людей эвакуировали.

Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информации о погибших пока не поступало".

Детали: Также Козицкий сообщил, что небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова, их потушили.

В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка.

В результате вражеской атаки есть повреждения транспортных средств.

Кроме того, в Ставчанах повреждены 10 домов, пока известно о людях, которые получили легкие травмы.

Есть поврежденные дома и в Суховоле.