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Сили оборони знищили 16 із 28 запущених по Україні ракет

Ольга Глущенко Вівторок, 15 серпня 2023, 08:02
Сили оборони знищили 16 із 28 запущених по Україні ракет
фото: Повітряні сили

Близько 4 години 15 серпня російські окупанти завдали удару по Україні 28 ракетами повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації  (аеродроми базування Енгельс,  Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено :

16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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