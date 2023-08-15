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Силы обороны уничтожили 16 из 28 запущенных по Украине ракет

Ольга ГлущенкоВторник, 15 августа 2023, 08:02
Силы обороны уничтожили 16 из 28 запущенных по Украине ракет
фото: Воздушные силы

Около 4 часов 15 августа российские оккупанты нанесли удар по Украине 28 ракетами воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Источник: Воздушные силы

Детали: Всего зафиксировано пуски не менее 28 крылатых ракет различных типов:

4 крылатые ракеты Х-22 - из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

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20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 крылатые ракеты "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

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В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено :

16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУ
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