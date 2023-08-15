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До маріупольської лікарні привезли 50 поранених окупантів після прильоту по їхній базі – міськрада

"Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 11:36
До маріупольської лікарні привезли 50 поранених окупантів після прильоту по їхній базі – міськрада
Фото: Маріупольська міська рада

До маріупольської лікарні привезли 50 поранених російських окупантів після ураження військової бази у селі Юр'ївка 14 серпня.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

ДеталіВранці 15 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що до маріупольської лікарні після прильоту привезли 50 російських військових.

Дослівно: "Окупантів розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17). З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих то відомо про 5 окупантів. Всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку.

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За кількістю автобусів та вантажівок, маркованих "300" кількість уражених велика. Крім того, спалена військова техніка. Про поранення цивільних - інформації не має".  

Передісторія:

  • 14 серпня вибух пролунав у тимчасово окупованій Юр’ївці, що неподалік від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що було влучання у базу окупантів.

    ВІДЕО ДНЯ

  • Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що близько 11:00 Сили оборони України вразили командний пункт у селі Юр’ївка, яке неподалік тимчасово окупованого Маріуполя.

Теми: Донецька областьвибухокупаціяМаріуполь
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