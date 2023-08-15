До маріупольської лікарні привезли 50 поранених окупантів після прильоту по їхній базі – міськрада

До маріупольської лікарні привезли 50 поранених російських окупантів після ураження військової бази у селі Юр'ївка 14 серпня.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Деталі: Вранці 15 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що до маріупольської лікарні після прильоту привезли 50 російських військових.

Дослівно: "Окупантів розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17). З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих то відомо про 5 окупантів. Всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку.

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За кількістю автобусів та вантажівок, маркованих "300" кількість уражених велика. Крім того, спалена військова техніка. Про поранення цивільних - інформації не має".

Передісторія: