До маріупольської лікарні привезли 50 поранених окупантів після прильоту по їхній базі – міськрада
До маріупольської лікарні привезли 50 поранених російських окупантів після ураження військової бази у селі Юр'ївка 14 серпня.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram
Деталі: Вранці 15 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що до маріупольської лікарні після прильоту привезли 50 російських військових.
Дослівно: "Окупантів розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17). З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих то відомо про 5 окупантів. Всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку.
За кількістю автобусів та вантажівок, маркованих "300" кількість уражених велика. Крім того, спалена військова техніка. Про поранення цивільних - інформації не має".
Передісторія:
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14 серпня вибух пролунав у тимчасово окупованій Юр’ївці, що неподалік від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що було влучання у базу окупантів.
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Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що близько 11:00 Сили оборони України вразили командний пункт у селі Юр’ївка, яке неподалік тимчасово окупованого Маріуполя.