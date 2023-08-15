Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В мариупольскую больницу привезли 50 раненых оккупантов после прилёта по их базе - мэрия

"Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 11:36
В мариупольскую больницу привезли 50 раненых оккупантов после прилёта по их базе - мэрия
Фото: Мєрия Мариуполя

В мариупольскую больницу привезли 50 раненых российских оккупантов после поражения военной базы в селе Юрьевка 14 августа.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Детали: Утром 15 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в мариупольскую больницу после прилета привезли 50 российских военных.

Дословно: "Оккупантов разместили в городской больнице №2 (МКР-17). Из них 13 уже умерли. В Мангуше больница забита, относительно умерших то известно о 5 оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику.

По количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300" количество пораженных большое. Кроме того, сожжена военная техника. О ранениях гражданских - информации нет".

Предыстория:

  • 14 августа взрыв прогремел во временно оккупированной Юрьевке, недалеко от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что было попадание в базу оккупантов.
  • Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что около 11:00 Силы обороны Украины поразили командный пункт в селе Юрьевка, которое недалеко от временно оккупированного Мариуполя.

Темы: Донецкая областьвзрывоккупацияМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Донецкая область
Зеленский навестил военных в Донецкой области: говорили о потребностях и проблемах
Во временно оккупированной Юрьевке был прилет в лагерь оккупантов − Андрющенко
Пожилые супруги попали под обстрел в Донецкой области: женщина погибла
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: