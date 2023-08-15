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В мариупольскую больницу привезли 50 раненых оккупантов после прилёта по их базе - мэрия

"Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 11:36
В мариупольскую больницу привезли 50 раненых оккупантов после прилёта по их базе - мэрия
Фото: Мєрия Мариуполя

В мариупольскую больницу привезли 50 раненых российских оккупантов после поражения военной базы в селе Юрьевка 14 августа.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Детали: Утром 15 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в мариупольскую больницу после прилета привезли 50 российских военных.

Дословно: "Оккупантов разместили в городской больнице №2 (МКР-17). Из них 13 уже умерли. В Мангуше больница забита, относительно умерших то известно о 5 оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику.

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По количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300" количество пораженных большое. Кроме того, сожжена военная техника. О ранениях гражданских - информации нет".

Предыстория:

  • 14 августа взрыв прогремел во временно оккупированной Юрьевке, недалеко от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что было попадание в базу оккупантов.
  • Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что около 11:00 Силы обороны Украины поразили командный пункт в селе Юрьевка, которое недалеко от временно оккупированного Мариуполя.

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Темы: Донецкая областьвзрывоккупацияМариуполь
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