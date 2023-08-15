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Сили спецоперацій спалили 4 одиниці техніки РФ на півдні

Валентина РоманенкоВівторок, 15 серпня 2023, 11:40
Сили спецоперацій спалили 4 одиниці техніки РФ на півдні
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили 4 одиниці російської техніки на Південному напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На півдні воїнами ССО знищено 4 одиниці ворожої техніки.

В ході проведення аеророзвідки виявлено техніку противника, серед якої ЗРК "Стріла-10", тягач з гаубицею та КАМАЗ.

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В результаті точної роботи операторів ударних БПЛА, всі цілі знищено".

Деталі: Як свідчать кадри, зняті через тепловізор, спецпризначенці знову активно палили ворожу техніку під покровом ночі.

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Теми: ССО
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