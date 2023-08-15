Сили спецоперацій спалили 4 одиниці техніки РФ на півдні

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили 4 одиниці російської техніки на Південному напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На півдні воїнами ССО знищено 4 одиниці ворожої техніки.

В ході проведення аеророзвідки виявлено техніку противника, серед якої ЗРК "Стріла-10", тягач з гаубицею та КАМАЗ.

Реклама:

В результаті точної роботи операторів ударних БПЛА, всі цілі знищено".

Деталі: Як свідчать кадри, зняті через тепловізор, спецпризначенці знову активно палили ворожу техніку під покровом ночі.