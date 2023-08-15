Силы спецопераций сожгли 4 единицы техники РФ на юге

Силы специальных операций ВСУ уничтожили 4 единицы российской техники на Южном направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "На юге воинами ССО уничтожены 4 единицы вражеской техники.

В ходе проведения аэроразведки обнаружена техника противника, среди которой ЗРК "Стрела-10", тягач с гаубицей и КАМАЗ.

В результате точной работы операторов ударных БПЛА, все цели уничтожены".

Детали: Как свидетельствуют кадры, снятые через тепловизор, спецназовцы снова активно жгли вражескую технику под покровом ночи.