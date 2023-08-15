Силы спецопераций сожгли 4 единицы техники РФ на юге
Вторник, 15 августа 2023, 11:40
Силы специальных операций ВСУ уничтожили 4 единицы российской техники на Южном направлении.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "На юге воинами ССО уничтожены 4 единицы вражеской техники.
В ходе проведения аэроразведки обнаружена техника противника, среди которой ЗРК "Стрела-10", тягач с гаубицей и КАМАЗ.
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В результате точной работы операторов ударных БПЛА, все цели уничтожены".
Детали: Как свидетельствуют кадры, снятые через тепловизор, спецназовцы снова активно жгли вражескую технику под покровом ночи.
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