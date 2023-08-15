"Збір єдності" на 10 тисяч дронів-камікадзе: українці вже задонатили понад 100 мільйонів

UNITED24, "Повернись живим" і monobank продовжують збір на 10 000 дронів-камікадзе: за першу добу з 235 мільйонів гривень зібрали майже половину.

Джерело: віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Українці задонатили понад 108 мільйонів гривень на FPV-дрони за добу.



Неймовірний результат. Справжня українська єдність.



Дякую всім, хто допомагає Силам оборони України. Рухаємося далі".

Що передувало: Як повідомлялося, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами на 57 млн грн. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті: вони змінюють хід подій.

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Кожен, хто зробить внесок, має шанс отримати платинову картку mono, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від ПЖ.

Довідково: У фандрейзинговій платформі наголосили, що це перший збір за час війни, в якому разом беруть участь United24, "Повернись живим" та monobank.

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