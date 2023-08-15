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"Збір єдності" на 10 тисяч дронів-камікадзе: українці вже задонатили понад 100 мільйонів

Валентина РоманенкоВівторок, 15 серпня 2023, 11:57
Збір єдності на 10 тисяч дронів-камікадзе: українці вже задонатили понад 100 мільйонів

UNITED24, "Повернись живим" і monobank продовжують збір на 10 000 дронів-камікадзе: за першу добу з 235 мільйонів гривень зібрали майже половину.

Джерело: віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Українці задонатили понад 108 мільйонів гривень на FPV-дрони за добу.

Неймовірний результат. Справжня українська єдність.

Дякую всім, хто допомагає Силам оборони України. Рухаємося далі".

Що передувало: Як повідомлялося, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами на 57 млн грн. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті: вони змінюють хід подій.

Кожен, хто зробить внесок, має шанс отримати платинову картку mono, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від ПЖ.

Довідково: У фандрейзинговій платформі наголосили, що це перший збір за час війни, в якому разом беруть участь United24, "Повернись живим" та monobank.

Читайте також: Якщо ситуація з БпЛА не зміниться, за рік нам доведеться сісти за стіл переговорів. FPV-дрони та їхня роль у війні

"Трохи ізолєнти, гарний снаряд – і він забере з собою не тільки р*сню, а й техніку". Як "зайчики" освоюють FPV-дрони на Лимані

Теми: безпілотникивійна
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