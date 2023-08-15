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"Сбор единства" на 10 тысяч дронов-камикадзе: украинцы уже задонатили более 100 млн

Валентина РоманенкоВторник, 15 августа 2023, 11:57
Сбор единства на 10 тысяч дронов-камикадзе: украинцы уже задонатили более 100 млн

UNITED24, "Вернись живым" и monobank продолжают сбор на 10 000 дронов-камикадзе: за первые сутки из 235 миллионов гривен собрали почти половину.

Источник: вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Украинцы задонатили более 108 миллионов гривен на FPV-дроны за сутки.

Невероятный результат. Настоящее украинское единство.

Спасибо всем, кто помогает Силам обороны Украины. Двигаемся дальше".

Что предшествовало: Как сообщалось, FPV-дроны приобретут за рубежом, а в Украине их доукомплектуют боевыми частями на 57 млн грн. Именно эти дроны сейчас нужны на фронте: они меняют ход событий.

Каждый, кто сделает взнос, имеет шанс получить платиновую карточку mono, встречу с амбассадорами UNITED24, военные артефакты от ПЖ.

Справка: В фандрейзинговой платформе отметили, что это первый сбор за время войны, в котором вместе участвуют United24, "Вернись живым" и monobank.

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"Немного изоленты, хороший снаряд - и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане

Темы: беспилотникивойна
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