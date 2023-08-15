Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Сбор единства" на 10 тысяч дронов-камикадзе: украинцы уже задонатили более 100 млн

Валентина РоманенкоВторник, 15 августа 2023, 11:57
Сбор единства на 10 тысяч дронов-камикадзе: украинцы уже задонатили более 100 млн

UNITED24, "Вернись живым" и monobank продолжают сбор на 10 000 дронов-камикадзе: за первые сутки из 235 миллионов гривен собрали почти половину.

Источник: вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Украинцы задонатили более 108 миллионов гривен на FPV-дроны за сутки.

Невероятный результат. Настоящее украинское единство.

Реклама:

Спасибо всем, кто помогает Силам обороны Украины. Двигаемся дальше".

Что предшествовало: Как сообщалось, FPV-дроны приобретут за рубежом, а в Украине их доукомплектуют боевыми частями на 57 млн грн. Именно эти дроны сейчас нужны на фронте: они меняют ход событий.

Каждый, кто сделает взнос, имеет шанс получить платиновую карточку mono, встречу с амбассадорами UNITED24, военные артефакты от ПЖ.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: В фандрейзинговой платформе отметили, что это первый сбор за время войны, в котором вместе участвуют United24, "Вернись живым" и monobank.

Читайте также: Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне

"Немного изоленты, хороший снаряд - и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане

Темы: беспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных

дополнено от 07:59Российские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" останавливали работу: там не смогли сесть 50 самолетов

Неучастие Путина в саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ – СМИ

Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили

Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО – Зеленский

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Все новости...
беспилотники
Украина получит средства борьбы с беспилотниками из Норвегии
В Украине начали сбор четверти миллиарда на 10 тысяч дронов-камикадзе. Уже собрали 35 млн грн
ПВО отразила ночью три атаки на Одессу: уничтожено 15 дронов и 8 "Калибров"
Последние новости
11:26
В Эстонии для вооруженных сил построят новые склады за 60 млн евро
11:13
видеоВ Подмосковье крупный пожар на лакокрасочном складе, к тушению привлекли вертолеты
11:11
Нефть растет на фоне сокращения мирового предложения
11:01
документ Косово присоединилось к декларации о "гарантиях безопасности" Украины
10:58
Резкий всплеск долгов украинцев в течение последних трех месяцев: топ причин
10:54
фотоРоссияне обстреляли Волчанск и Купянск на Харьковщине: один погибший, 11 раненых
10:40
Расследование УПКак российские элиты отдыхают под санкциями. Отели, самолеты и семьи кремлевских олигархов на европейских курортах
10:22
Курс валют на 21 августа: наличная гривня снова ослабла в банках
10:20
Как узнать, имеет ли ребенок прививку от кори, если документы потеряны – объяснение от Минздрава
10:12
фото, видеоВ Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных
Все новости...
Реклама: