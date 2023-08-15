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Данілов: Ніякого примусу до перемовин з Росією не існує

Валентина РоманенкоВівторок, 15 серпня 2023, 13:41
Данілов: Ніякого примусу до перемовин з Росією не існує
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що міжнародні партнери не схиляють Україну до "мирних переговорів" із державою-агресором Росією.

Джерело: Данілов в інтерв'ю італійській газеті la Repubblica

Деталі: На ремарку журналіста, що мовляв, партнери намагаються переконати українську владу вести переговори про припинення війни і запитання, який сценарій вони при цьому пропонують (наприклад, корейський – країну, розділену надвоє), Данілов відповів заперечно.

Пряма мова: "Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони існують лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори. Україна буде вирішувати цю проблему самостійно, і жодних переговорів із Путіним не може бути. Росія має бути бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе".

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Теми: війнаДанілов
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