Підозра у підбурюванні до хабара: ВАКС відсторонив голову Держсудової адміністрації
Вищий антикорупційній суд відсторонив від займаної посади голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного суду.
Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Деталі: Зазначається, що 11 серпня слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову ДСА, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману, від займаної посади до 24 вересня 2023 року.
Що передувало: 28 липня до підозрюваного суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в сумі 805,2 тисячі гривень.
Передісторія:
- Працівники НАБУ та САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до дачі хабара суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства, у Сальнікова пройшли обшуки.
- Голові ДСА повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.