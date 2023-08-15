Підозра у підбурюванні до хабара: ВАКС відсторонив голову Держсудової адміністрації

Вищий антикорупційній суд відсторонив від займаної посади голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного суду.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Деталі: Зазначається, що 11 серпня слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову ДСА, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману, від займаної посади до 24 вересня 2023 року.

Що передувало: 28 липня до підозрюваного суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в сумі 805,2 тисячі гривень.

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