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Підозра у підбурюванні до хабара: ВАКС відсторонив голову Держсудової адміністрації

Валентина РоманенкоВівторок, 15 серпня 2023, 14:32
Підозра у підбурюванні до хабара: ВАКС відсторонив голову Держсудової адміністрації
Олексій Сальніков. фото sso.gov.ua

Вищий антикорупційній суд відсторонив від займаної посади голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного суду.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Деталі: Зазначається, що 11 серпня слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову ДСА, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману, від займаної посади до 24 вересня 2023 року.

Що передувало: 28 липня до підозрюваного суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в сумі 805,2 тисячі гривень.

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Передісторія:

  • Працівники НАБУ та САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до дачі хабара суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства, у Сальнікова пройшли обшуки. 
  • Голові ДСА повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

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