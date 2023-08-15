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Подозрение в подстрекательстве к взятке: ВАКС отстранил главу Госсудебной администрации

Валентина РоманенкоВторник, 15 августа 2023, 14:32
Подозрение в подстрекательстве к взятке: ВАКС отстранил главу Госсудебной администрации
Алексей Сальников. фото sso.gov.ua

Высший антикоррупционной суд отстранил от занимаемой должности председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного суда.

Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Детали: Отмечается, что 11 августа следственная судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранила председателя ГСА, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана, от занимаемой должности до 24 сентября 2023 года.

Что предшествовало: 28 июля к подозреваемому суд применил меру пресечения в виде залога в сумме 805,2 тысячи гривен.

Предыстория:

  • Работники НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины в подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия, у Сальникова прошли обыски.
  • Главе ГСА сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

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