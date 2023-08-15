У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат

У підозрюваного в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії митрополита УПЦ (МП) Павла діагностували гострий інфаркт міокарда.

Джерело: адвокат Павла Микита Чекман у Telegram

Пряма мова: "За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду".

Деталі: У понеділок 14 серпня адвокат Павла повідомив, що Митрополита невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували.

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