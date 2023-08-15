Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат

"Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 14:53
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Фото: Укрінформ

У підозрюваного в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії митрополита УПЦ (МП) Павла діагностували гострий інфаркт міокарда.

Джерело: адвокат Павла Микита Чекман у Telegram

Пряма мова: "За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду".

Деталі: У понеділок 14 серпня адвокат Павла повідомив, що Митрополита невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували.

Передісторія:

  • 7 серпня за митрополита Павла, якого підозрюють у підтримці війни, внесли заставу 33 мільйони гривень і він вийшов із СІЗО. Адвокат розповів, що гроші на заставу дали більше 1000 людей.
  • Служба безпеки України запевнила, що звільнення митрополита УПЦ МП Павла з-під варти не становить загрози: зміна запобіжного заходу не дає йому свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи.
  • На Павла наклали низку зобов’язань, серед яких – не залишати село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я).

Теми: УПЦ МПцерквасудСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві поліція закрила центральний вхід до Нижньої лаври
Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували - адвокат
Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП в Лаврі
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: