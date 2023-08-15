У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Вівторок, 15 серпня 2023, 14:53
У підозрюваного в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії митрополита УПЦ (МП) Павла діагностували гострий інфаркт міокарда.
Джерело: адвокат Павла Микита Чекман у Telegram
Пряма мова: "За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду".
Деталі: У понеділок 14 серпня адвокат Павла повідомив, що Митрополита невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували.
Передісторія:
- 7 серпня за митрополита Павла, якого підозрюють у підтримці війни, внесли заставу 33 мільйони гривень і він вийшов із СІЗО. Адвокат розповів, що гроші на заставу дали більше 1000 людей.
- Служба безпеки України запевнила, що звільнення митрополита УПЦ МП Павла з-під варти не становить загрози: зміна запобіжного заходу не дає йому свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи.
- На Павла наклали низку зобов’язань, серед яких – не залишати село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я).