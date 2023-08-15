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У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат

"Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 14:53
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Фото: Укрінформ

У підозрюваного в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії митрополита УПЦ (МП) Павла діагностували гострий інфаркт міокарда.

Джерело: адвокат Павла Микита Чекман у Telegram

Пряма мова: "За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду".

Деталі: У понеділок 14 серпня адвокат Павла повідомив, що Митрополита невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували.

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Передісторія:

  • 7 серпня за митрополита Павла, якого підозрюють у підтримці війни, внесли заставу 33 мільйони гривень і він вийшов із СІЗО. Адвокат розповів, що гроші на заставу дали більше 1000 людей.
  • Служба безпеки України запевнила, що звільнення митрополита УПЦ МП Павла з-під варти не становить загрози: зміна запобіжного заходу не дає йому свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи.
  • На Павла наклали низку зобов’язань, серед яких – не залишати село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я).

Теми: УПЦ МПцерквасудСБУ
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