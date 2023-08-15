У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат

У подозреваемого в разжигании религиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии России митрополита УПЦ (МП) Павла диагностировали острый инфаркт миокарда.

Источник: адвокат Павла Никита Чекман в Telegram

Прямая речь: "По официальной информации от учреждения здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда".

Детали: В понедельник 14 августа адвокат Павла сообщил, что Митрополита безотлагательно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперировали.

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