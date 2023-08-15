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У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат

"Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 14:53
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Фото: Укринформ

У подозреваемого в разжигании религиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии России митрополита УПЦ (МП) Павла диагностировали острый инфаркт миокарда.

Источник: адвокат Павла Никита Чекман в Telegram

Прямая речь: "По официальной информации от учреждения здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда".

Детали: В понедельник 14 августа адвокат Павла сообщил, что Митрополита безотлагательно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперировали.

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Предыстория:

  • 7 августа за митрополита Павла, которого подозревают в поддержке войны, внесли залог 33 миллиона гривен и он вышел из СИЗО. Адвокат рассказал, что деньги на залог дали более 1000 человек.
  • Служба безопасности Украины заверила, что освобождение митрополита УПЦ МП Павла из-под стражи не представляет угрозы: изменение меры пресечения не дает ему свободы передвижения и не повлияет на справедливое рассмотрение дела.
  • На Павла наложили ряд обязательств, среди которых – не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья).

Темы: УПЦ МПцерковьсудСБУ
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