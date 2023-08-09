СБУ: Митрополит Павло не може залишати село на Київщині і знімати "браслет"

Служба безпеки України запевняє, що звільнення митрополита УПЦ МП Павла з-під варти не становить загрози: зміна запобіжного заходу не дає йому свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи.

Джерело: коментар СБУ

Дослівно: "Днями за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) внесено заставу у розмірі 33,3 млн грн, через що його звільнено з-під варти, як це передбачає попереднє рішення Солом’янського районного суду м. Києва.

Зважаючи на окремі запити ЗМІ, Служба безпеки України повідомляє, що такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді".

Деталі: СБУ наголосила, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення застави "не означає його звільнення від кримінальної відповідальності".

Йдеться винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою.

СБУ нагадує, що суд наклав на митрополита Павла низку зобов’язань:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

На даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи.

Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Раніше слідчі СБУ повідомили митрополиту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань); ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

СБУ нагадує, що з початку повномасштабної агресії Росії проти України за матеріалами СБУ розслідується 65 кримінальних провадження стосовно священнослужителів, зокрема і щодо архієреїв УПЦ (МП).

Наразі судом вже винесено 15 обвинувальних вироків.

Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ (МП), які мають російські паспорти.

Окрім того, заборонено в’їзд в Україну понад 250 клірикам РПЦ, у тому числі й 3 священнослужителям УПЦ (МП), яким скасовано громадянство України.

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