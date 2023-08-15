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В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом

Альона Мазуренко Вівторок, 15 серпня 2023, 15:19
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом

Майже місяць тому російські загарбники викрали в окупованому Енергодарі начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу на Запорізькій АЕС Сергія Спартесного.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Близько місяця тому, 18 липня 2023 року, загарбники викрали ще одного працівника тимчасово окупованої Запорізької АЕС – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років.

Озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка та забрали його до місцевого окупаційного відділку поліції.

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Раніше в будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки, рашисти постійно перевіряли комп’ютер, телефон та соціальні мережі".

Деталі: Весь цей час Спартесний перебуває в поліції й досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку із чоловіком немає.

Енергоатом звертається до світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • 28 липня повідомлялося, що російські окупанти викрали і взяли в полон інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга. Чоловіка катують.

Теми: ЗАЕСокупаціяЕнергоатомвійна
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