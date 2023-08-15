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В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом

Алена МазуренкоВторник, 15 августа 2023, 15:19
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом

Почти месяц назад российские захватчики похитили в оккупированном Энергодаре начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения на Запорожской АЭС Сергея Спартесного.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Около месяца назад, 18 июля 2023 года, захватчики похитили еще одного работника временно оккупированной Запорожской АЭС - начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения Сергея Спартесного, которому более 60 лет.

Вооруженные российские военные пришли домой к мужчине и забрали его в местный оккупационный участок полиции.

Ранее в доме работника ЗАЭС неоднократно проводились обыски, рашисты постоянно проверяли компьютер, телефон и социальные сети".

Детали: Все это время Спартесный находится в полиции и до сих пор нет никакой информации ни о его состоянии здоровья, ни об обвинениях, которые выдвигают оккупанты. Связи с мужчиной нет.

Энергоатом обращается к мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы.

Напомним:

  • 28 июля сообщалось, что российские оккупанты похитили и взяли в плен инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга. Мужчину пытают.

Темы: ЗАЭСоккупацияЭнергоатомвойна
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