Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом

Алена МазуренкоВторник, 15 августа 2023, 15:19
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом

Почти месяц назад российские захватчики похитили в оккупированном Энергодаре начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения на Запорожской АЭС Сергея Спартесного.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Около месяца назад, 18 июля 2023 года, захватчики похитили еще одного работника временно оккупированной Запорожской АЭС - начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения Сергея Спартесного, которому более 60 лет.

Вооруженные российские военные пришли домой к мужчине и забрали его в местный оккупационный участок полиции.

Реклама:

Ранее в доме работника ЗАЭС неоднократно проводились обыски, рашисты постоянно проверяли компьютер, телефон и социальные сети".

Детали: Все это время Спартесный находится в полиции и до сих пор нет никакой информации ни о его состоянии здоровья, ни об обвинениях, которые выдвигают оккупанты. Связи с мужчиной нет.

Энергоатом обращается к мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 28 июля сообщалось, что российские оккупанты похитили и взяли в плен инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга. Мужчину пытают.

Темы: ЗАЭСоккупацияЭнергоатомвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
ЗАЭС
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Угроза взрыва на ЗАЭС выше, чем ядерного удара со стороны России – Дуда 
Оккупанты хотят вернуть энергоблок №4 ЗАЭС в холодный режим из-за проблем с ним
Последние новости
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
20:55
Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями
Все новости...
Реклама: