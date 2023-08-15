В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
Почти месяц назад российские захватчики похитили в оккупированном Энергодаре начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения на Запорожской АЭС Сергея Спартесного.
Источник: Энергоатом
Дословно: "Около месяца назад, 18 июля 2023 года, захватчики похитили еще одного работника временно оккупированной Запорожской АЭС - начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения Сергея Спартесного, которому более 60 лет.
Вооруженные российские военные пришли домой к мужчине и забрали его в местный оккупационный участок полиции.
Ранее в доме работника ЗАЭС неоднократно проводились обыски, рашисты постоянно проверяли компьютер, телефон и социальные сети".
Детали: Все это время Спартесный находится в полиции и до сих пор нет никакой информации ни о его состоянии здоровья, ни об обвинениях, которые выдвигают оккупанты. Связи с мужчиной нет.
Энергоатом обращается к мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы.
Напомним:
- 28 июля сообщалось, что российские оккупанты похитили и взяли в плен инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга. Мужчину пытают.