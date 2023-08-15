Бійці "Сталевого кордону" осліпили чергове "око мордора" РФ
Вівторок, 15 серпня 2023, 15:50
Бійці прикордонної бригади "Гвардії наступу" знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" на сході України.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Під час роботи на Харківському напрямку бійці "Сталевого кордону" виявили та знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".
Дрон-камікадзе українських прикордонників зробив свою справу швидко та якісно".
Деталі: За словами речника бригади "Сталевий кордон" Івана Шевцова, за останні 7 днів це вже другий випадок, коли виявляється та знищується такий комплекс ворога.