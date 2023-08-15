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Бійці "Сталевого кордону" осліпили чергове "око мордора" РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 15 серпня 2023, 15:50
Бійці Сталевого кордону осліпили чергове око мордора РФ
скриншот

Бійці прикордонної бригади "Гвардії наступу" знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" на сході України.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Під час роботи на Харківському напрямку бійці "Сталевого кордону" виявили та знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".

Дрон-камікадзе українських прикордонників зробив свою справу швидко та якісно".

Деталі: За словами речника бригади "Сталевий кордон" Івана Шевцова, за останні 7 днів це вже другий випадок, коли виявляється та знищується такий комплекс ворога.

Теми: війнаГвардія наступуПрикордонна служба
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