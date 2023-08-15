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Бойцы "Стального кордона" ослепили очередное "око мордора" РФ

Валентина РоманенкоВторник, 15 августа 2023, 15:50
Бойцы Стального кордона ослепили очередное око мордора РФ
скриншот

Бойцы пограничной бригады "Гвардии наступления" уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" на востоке Украины.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Во время работы на Харьковском направлении бойцы "Стального кордона" обнаружили и уничтожили очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

Дрон-камикадзе украинских пограничников сделал свое дело быстро и качественно".

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Детали: По словам спикера бригады "Стальной кордон" Ивана Шевцова, за последние 7 дней это уже второй случай, когда обнаруживается и уничтожается такой комплекс врага.

Темы: войнаГвардия наступленияПограничная служба
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