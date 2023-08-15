Бойцы "Стального кордона" ослепили очередное "око мордора" РФ

Бойцы пограничной бригады "Гвардии наступления" уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" на востоке Украины.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Во время работы на Харьковском направлении бойцы "Стального кордона" обнаружили и уничтожили очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

Дрон-камикадзе украинских пограничников сделал свое дело быстро и качественно".

Детали: По словам спикера бригады "Стальной кордон" Ивана Шевцова, за последние 7 дней это уже второй случай, когда обнаруживается и уничтожается такой комплекс врага.