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У Львові дітям, батьки яких загинули на війні, щорічно виплачуватимуть 50 тисяч грн

"Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 17:36
У Львові дітям, батьки яких загинули на війні, щорічно виплачуватимуть 50 тисяч грн
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Неповнолітні, батьки яких загинули на війні, отримуватимуть у Львові 50 тисяч гривень.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова: "Громада міста має дбати про кожну дитину, яка втратила тата чи найрідніших. Тому спільно з депутатами міської ради ми встановлюємо річну стипендію в розмірі 50 тисяч гривень. 

Гроші можна витратити на освіту чи оздоровлення. Допомогу надаватимуть дітям до 18-річного віку". 

Передісторія: 

  • Вранці 15 серпня під час масштабної повітряної тривоги у Львові пролунали звуки вибухів, росіяни влучили у житлові будинки.
  • Кількість людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян на Львівщину цієї ночі, зросла до 19.

Теми: Львіввійнадіти
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