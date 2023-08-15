У Львові дітям, батьки яких загинули на війні, щорічно виплачуватимуть 50 тисяч грн

Неповнолітні, батьки яких загинули на війні, отримуватимуть у Львові 50 тисяч гривень.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова: "Громада міста має дбати про кожну дитину, яка втратила тата чи найрідніших. Тому спільно з депутатами міської ради ми встановлюємо річну стипендію в розмірі 50 тисяч гривень.

Гроші можна витратити на освіту чи оздоровлення. Допомогу надаватимуть дітям до 18-річного віку".

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