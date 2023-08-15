Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн
Вторник, 15 августа 2023, 17:36
Несовершеннолетние, родители которых погибли на войне, будут получать во Львове 50 тысяч гривен.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram
Прямая речь: "Община города должна заботиться о каждом ребенке, который потерял папу или родных. Поэтому совместно с депутатами городского совета мы устанавливаем годовую стипендию в размере 50 тысяч гривен.
Деньги можно потратить на образование или оздоровление. Помощь будут предоставлять детям до 18-летнего возраста".
Предыстория:
- Утром 15 августа во время масштабной воздушной тревоги во Львове раздались звуки взрывов, россияне попали в жилые дома.
- Количество людей, пострадавших в результате ракетной атаки русских на Львовщину этой ночью, возросло до 19.