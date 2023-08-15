Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн

Несовершеннолетние, родители которых погибли на войне, будут получать во Львове 50 тысяч гривен.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь: "Община города должна заботиться о каждом ребенке, который потерял папу или родных. Поэтому совместно с депутатами городского совета мы устанавливаем годовую стипендию в размере 50 тысяч гривен.

Деньги можно потратить на образование или оздоровление. Помощь будут предоставлять детям до 18-летнего возраста".

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