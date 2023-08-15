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Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн

"Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 17:36
Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Несовершеннолетние, родители которых погибли на войне, будут получать во Львове 50 тысяч гривен.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь: "Община города должна заботиться о каждом ребенке, который потерял папу или родных. Поэтому совместно с депутатами городского совета мы устанавливаем годовую стипендию в размере 50 тысяч гривен.

Деньги можно потратить на образование или оздоровление. Помощь будут предоставлять детям до 18-летнего возраста".

Предыстория

  • Утром 15 августа во время масштабной воздушной тревоги во Львове раздались звуки взрывов, россияне попали в жилые дома.
  • Количество людей, пострадавших в результате ракетной атаки русских на Львовщину этой ночью, возросло до 19.

Темы: Львоввойнадети
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