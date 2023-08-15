Ракетна атака на Львівщину: кількість поранених зросла

Кількість людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян на Львівщину цієї ночі, зросла до 19.

Джерело: очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram

Пряма мова: "Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи".

Деталі: Він додав, що людям надають необхідну допомогу.

Передісторія: