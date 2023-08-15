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Ракетна атака на Львівщину: кількість поранених зросла

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 15 серпня 2023, 14:55
Ракетна атака на Львівщину: кількість поранених зросла
фото з Telegram очільника ОВА максима козицького

Кількість людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян на Львівщину цієї ночі, зросла до 19.

Джерело: очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram

Пряма мова: "Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи".

Деталі: Він додав, що людям надають необхідну допомогу. 

 
 

Передісторія: 

  • Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України − ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.
  • Раніше повідомлялося про 15 поранених у Львові та області.

Теми: Львівщинажертвиракетний удар
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