Ракетна атака на Львівщину: кількість поранених зросла
Вівторок, 15 серпня 2023, 14:55
Кількість людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян на Львівщину цієї ночі, зросла до 19.
Джерело: очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram
Пряма мова: "Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи".
Деталі: Він додав, що людям надають необхідну допомогу.
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Передісторія:
- Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України − ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.
- Раніше повідомлялося про 15 поранених у Львові та області.