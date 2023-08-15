Російський військовий спланував втечу з фронту з награбованим - перехоплення ГУР

Військовослужбовець РФ, який воює в Україні, висловив бажання втекти з фронту з награбованим майном.

Джерело: перехоплена розмова окупанта, опублікована Головним управлінням розвідки Міноборони України у Telegram та YouTube

Деталі: Окупант, у розмові з близькими, озвучує поради, які йому дали, щоб втекти з української території. За його словами, потрібно або звернутися до військової прокуратури, або попросити допомоги у юриста, або потрапити до лікарні, а потім все обдумати.

Російський військовий називає ще один варіант - втекти мовчки. Але тоді йому прийдеться залишити вкрадений мотоцикл. Це його не влаштовує, і він придумує передати награбоване через людей, які привозять гуманітарну допомогу росіянам на фронт.

Передісторія: У травні російські окупанти під приводом евакуації мирних жителів вивозили награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області.