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Российский военный спланировал побег с фронта с награбленным - перехват ГУР

"Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 20:16
Российский военный спланировал побег с фронта с награбленным - перехват ГУР
иллюстративное фото, источник: россми

Военнослужащий РФ, который воюет в Украине, выразил желание сбежать с фронта с награбленным имуществом.

Источник: перехваченный разговор оккупанта, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины в Telegram и YouTube

Детали: Оккупант, в разговоре с близкими озвучивает советы, которые ему дали, чтобы сбежать с украинской территории. По его словам, нужно или обратиться в военную прокуратуру, или попросить помощи у юриста, или попасть в больницу, а потом все обдумать. 

Российский военный называет еще один вариант - сбежать молча. Но тогда ему придется оставить украденный мотоцикл. Это его не устраивает, и он придумывает передать награбленное через людей, которые привозят гуманитарную помощь россиянам на фронт.

Предыстория: В мае российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей вывозили награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов временно захваченных территорий Запорожской области.

Темы: войнаразведкаРосcия
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