Зеленський пропонує задіяти у навчанні мобілізованих "реальний бойовий досвід"

Президент Володимир Зеленський вважає, що реальний бойовий досвід має стати пріоритетом під час навчання мобілізованих.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського в соціальних мережах

Деталі: За його словами, у вівторок він відвідав військових у Запорізькій області. Під час зустрічі з командуванням говорили про те, що тренування воїнів є одним з ключових завдань.

Пряма мова: "Коли таке спілкування – бригада з бригадою, і у всіх – реальний бойовий досвід, – то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід однієї бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони…

Реальний бойовий досвід, сучасні виклики й тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів та яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом у навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що у вівторок Зеленський зустрівся з військовими на Запоріжжі: говорили про Оріхівський напрямок.