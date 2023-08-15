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Зеленский предлагает задействовать в обучении мобилизованных "реальный боевой опыт"

Евгений КизиловВторник, 15 августа 2023, 20:52
Зеленский предлагает задействовать в обучении мобилизованных реальный боевой опыт
iStock / Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что реальный боевой опыт должен стать приоритетом при обучении мобилизованных.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в социальных сетях

Детали: По его словам, во вторник он посетил военных в Запорожской области. Во время встречи с командованием говорили о том, что тренировка воинов является одной из ключевых задач.

Прямая речь: "Когда такое общение - бригада c бригадой, и у всех - реальный боевой опыт, - то можно оценить ситуацию значительно глубже, увидеть, как конкретный опыт одной бригады может быть применен другими подразделениями и масштабирован на все наши силы обороны...

Реальный боевой опыт, современные вызовы и тенденции на поле боя, огонь и маневр, мастерство, которое есть у наших воинов и которое надо распространять на все бригады, а также сделать это приоритетом в учебных центрах, особенно при обучении мобилизованных".

Напомним: Ранее сообщалось, что во вторник Зеленский встретился с военными в Запорожской области: говорили об Ореховском направлении.

Темы: Зеленскиймобилизациявойна
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