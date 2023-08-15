Окупанти призупиняли рух машин "Кримським мостом"
Вівторок, 15 серпня 2023, 22:04
Рух автомобільного транспорту "Кримським мостом" у вівторок увечері було призупинено.
Джерело: телеграм-канал про оперативну ситуацію на мосту "Кримський міст. Порт Кавказ", на який посилаються російські ЗМІ
Деталі: О 21:49 з'явилося повідомлення про те, що "рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово призупинено".
Причини цього не названо.
Оновлено: О 23:20 "РИА Новости" повідомило, що рух автотранспорту Кримським мостом "повністю відновлено". Спершу було відновлено рух із Краснодарського краю РФ у бік окупованого Криму.
Передісторія:
- Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. На мосту "впав" проліт.
- Після цього рух автомобільною частиною "Кримського мосту" не раз призупиняли.