Окупанти призупиняли рух машин "Кримським мостом"

Рух автомобільного транспорту "Кримським мостом" у вівторок увечері було призупинено.

Джерело: телеграм-канал про оперативну ситуацію на мосту "Кримський міст. Порт Кавказ", на який посилаються російські ЗМІ

Деталі: О 21:49 з'явилося повідомлення про те, що "рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово призупинено".

Причини цього не названо.

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Оновлено: О 23:20 "РИА Новости" повідомило, що рух автотранспорту Кримським мостом "повністю відновлено". Спершу було відновлено рух із Краснодарського краю РФ у бік окупованого Криму.

Передісторія:

Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. На мосту "впав" проліт.

Після цього рух автомобільною частиною "Кримського мосту" не раз призупиняли.