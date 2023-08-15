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Оккупанты приостанавливали движение машин по "Крымскому мосту"

Елена РощинаВторник, 15 августа 2023, 22:04

Движение автомобильного транспорта по "Крымскому мосту" во вторник вечером было приостановлено.

Источник: телеграм-канал об оперативной ситуации на мосту "Крымский мост. Порт Кавказ", на который ссылаются российские СМИ

Детали: В 21:49 появилось сообщение о том, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено".

Причины этого не названы.

Обновлено: В 23:20 "РИА Новости" сообщило, что движение автотранспорта по Крымскому мосту "полностью восстановлено". Сперва было восстановлено движение из Краснодарского края РФ в сторону оккупированного Крыма.

Предыстория:

  • Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. На мосту "упал" пролет.
  • После этого движение по автомобильной части "Крымского моста" не раз приостанавливали.

Темы: Керченский мостКрым
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