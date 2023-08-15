Повітряні сили повідомили про пуски "Шахедів" із Росії

Російські війська у вівторок ввечері випустили ударні дрони-камікадзе в напрямку України.

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Деталі: О 22:22 Повітряни сили ЗСУ повідомили про пуски БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.

За дві години до того по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт винищувачів МіГ-31 з аеродрому Саваслейка, яка була третьою за добу і тривала трохи більше години.

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