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Повітряні сили повідомили про пуски "Шахедів" із Росії

Олена РощінаВівторок, 15 серпня 2023, 22:25

Російські війська у вівторок ввечері випустили ударні дрони-камікадзе в напрямку України. 

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Деталі: О 22:22 Повітряни сили ЗСУ повідомили про пуски БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.

За дві години до того по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт винищувачів МіГ-31 з аеродрому Саваслейка, яка була третьою за добу і тривала трохи більше години.

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Теми: безпілотникиПовітряні сили ЗСУвійна
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