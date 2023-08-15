Воздушные силы сообщили о пусках "Шахедов" из России
Вторник, 15 августа 2023, 22:25
Российские войска во вторник вечером выпустили ударные дроны-камикадзе в направлении Украины.
Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Детали: В 22:22 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска.
За два часа до того по всей Украине объявлялась воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31 с аэродрома Саваслейка, которая была третьей за сутки и длилась чуть больше часа.