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Воздушные силы сообщили о пусках "Шахедов" из России

Елена РощинаВторник, 15 августа 2023, 22:25

Российские войска во вторник вечером выпустили ударные дроны-камикадзе в направлении Украины. 

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Детали: В 22:22 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска.

За два часа до того по всей Украине объявлялась воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31 с аэродрома Саваслейка, которая была третьей за сутки и длилась чуть больше часа.

Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУвойна
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