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У Білорусі затримали матір добровольця, який воює за Україну

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 02:42
У Білорусі затримали матір добровольця, який воює за Україну
Інна Калацька, фото з facebook

Білоруська влада затримала матір колишнього політв’язня і добровольця Тихона Клюкача, який воює на боці України.

Джерело: Радіо Свобода, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Затримана Інна Калацька живе у Бресті. У провладному телеграм-каналі вказано, що її звинуватили у "причетності до екстремізму", вона відбуває адміністративний арешт. За якою саме статтею затримали жінку, не уточнюється.

Тихін Клюкач у січні 2021 року отримав півтора року колонії за статтею про порушення порядку (частина 1 статті 342 КК Білорусі). За версією слідства, у 2020 році Тихін та Софія Малашевич спеціально приїхали з Бреста, щоб 6 вересня взяти участь у Марші єдності в Мінську. Дівчина, як стверджувалося, зробила "вульгарні написи" на щитах військових, які були виставлені біля Палацу незалежності.

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На початку процесу Тихін взяв на себе всю провину, але МВС надало відео, на якому це не підтвердилося. З цієї причини прокурор зняв з нього звинувачення у хуліганстві, залишивши лише статтю про порушення правил громадського порядку.

Радіо Свобода  нагадує, що це не перший випадок переслідування родичів білоруських добровольців, які воюють в Україні. У квітні 2023 року суд засудив до трьох років колонії загального режиму 34-річного жителя Бобруйська Сергія Франчука – двоюрідного брата заступника командира полку імені Кастуся Калиновського Вадима Кабанчука.

Під час відбування покарання проти Сергія Франчука порушили ще одну кримінальну справу – за образу Лукашенка. За це йому додали ще шість місяців колонії.

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Теми: Білорусь
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