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В Беларуси задержали мать добровольца, который воюет за Украину

Ольга ГлущенкоСреда, 16 августа 2023, 02:42
В Беларуси задержали мать добровольца, который воюет за Украину
Инна Калацкая, фото из facebook

Белорусские власти задержали мать бывшего политзаключенного и добровольца Тихона Клюкача, который воюет на стороне Украины.

Источник: Радио Свобода, белорусская служба Радио Свобода

Детали: Задержанная Инна Калацкая живет в Бресте. В провластном телеграмм-канале указано, что ее обвинили в "причастности к экстремизму", она отбывает административный арест. По какой именно статье задержали женщину, не уточняется.

Тихон Клюкач в январе 2021 года получил полтора года колонии по статье о нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК Беларуси). По версии следствия, в 2020 году Тихон и София Малашевич специально приехали из Бреста, чтобы 6 сентября принять участие в Марше единства в Минске. Девушка, как утверждалось, сделала "вульгарные надписи" на щитах военных, которые были выставлены возле Дворца независимости.

В начале процесса Тихин взял на себя всю вину, но МВД предоставило видео, на котором это не подтвердилось. По этой причине прокурор снял с него обвинения в хулиганстве, оставив только статью о нарушении правил общественного порядка.

Радио Свобода напоминает, что это не первый случай преследования родственников белорусских добровольцев, воюющих в Украине. В апреле 2023 года суд приговорил к трем годам колонии общего режима 34-летнего жителя Бобруйска Сергея Франчука - двоюродного брата заместителя командира полка имени Кастуся Калиновского Вадима Кабанчука.

Во время отбывания наказания против Сергея Франчука возбудили еще одно уголовное дело - за оскорбление Лукашенко. За это ему добавили еще шесть месяцев колонии.

Темы: Беларусь
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