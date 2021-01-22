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Дівчині, що в Білорусі розмальовувала поліцейські щити, дали 2 роки колонії

П'ятниця, 22 січня 2021, 20:20

У Білорусі суд постановив відправити в колонію 18-річних обвинувачених, які брали участь в акції протесту у вересні 2020 року, Софію Малашевич на два роки, Тихона Клюкача – на півтора, саметакий термін і запитувала держобвинувач.

Джерело: Видання Tut.By, яке цитує обвинувачену Софію Малашевич

Пряма мова: "Я думаю, двох місяців в СІЗО досить, щоб зрозуміти, що нікуди ходити не треба і до огорож підходити теж не треба. Я відсиділа два місяці в СІЗО і за цей час зрозуміла, що в'язниця людей ніяк не змінить: вона зробить тільки гірше".

Деталі: 6 вересня Клюкач вирішив взяти участь в недільному марші разом зі своєю дівчиною, спеціально приїхав з Бреста до Мінська. За версією слідства, молоді люди дізналися з телеграм-каналу про проведення акції і взяли в ній активну участь, це спричинило порушення роботи громадського транспорту та організацій.

Малашевич пред'явили звинувачення в хуліганстві та образі Олександра Лукашенка. У звинуваченні відзначено, що 6 вересня дівчина зробила вульгарні написи на загороджувальних щитах, які належать військовій частині 63 755 і були виставлені біля Палацу незалежності.

Молоді люди визнали провину, заявили, що каються у скоєному. В останньому слові Малашевич попросила не карати Клюкача.

Клюкач же в останньому слові розкаявся в тому, що скоїв, і попросив вибачення у матері і бабусі, оскільки "приніс їм багато горя".

Передісторія:

Українська правда
Теми: Білорусьмітингисуд


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