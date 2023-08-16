Повітряники вранці збили три дрони над Харківщиною
Середа, 16 серпня 2023, 11:17
Повітряні сили ЗСУ зранку знищили три "Шахеди" у Харківській області.
Джерело: Повітряне командування "Схід" у Facebook
Дослівно: "3 БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16.08.2023 винищувачем та підрозділами Повітряного командування "Схід" в Харківській області".
Передісторія:
- Близько 09:00 ЗМІ повідомили про вибухи в Харкові.
- Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харківському районі зафіксовані безпілотники, спрацювала ППО.