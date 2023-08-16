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Повітряники вранці збили три дрони над Харківщиною

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 серпня 2023, 11:17
Повітряники вранці збили три дрони над Харківщиною
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Повітряні сили ЗСУ зранку знищили три "Шахеди" у Харківській області. 

Джерело: Повітряне командування "Схід" у Facebook

Дослівно: "3 БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16.08.2023 винищувачем та підрозділами Повітряного командування "Схід" в Харківській області".

Передісторія: 

  • Близько 09:00 ЗМІ повідомили про вибухи в Харкові
  • Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харківському районі зафіксовані безпілотники, спрацювала ППО.

Теми: Повітряні сили ЗСУХарківська областьбезпілотникивійна
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