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Воздушники утром сбили три дрона над Харьковской областью

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 августа 2023, 11:17
Воздушники утром сбили три дрона над Харьковской областью
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

Воздушные силы ВСУ утром уничтожили три "Шахеды" в Харьковской области. 

Источник: Воздушное командование "Восток" в Facebook

Дословно: "3 БПЛА типа Shahed-136 уничтожены утром 16.08.2023 истребителем и подразделениями Воздушного командования "Восток" в Харьковской области".

Предыстория:

  • Около 09:00 СМИ сообщили о взрывах в Харькове.
  • Позже глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковском районе зафиксированы беспилотники, сработала ПВО.

Темы: Воздушные силы ВСУХарьковская областьбеспилотникивойна
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