Воздушники утром сбили три дрона над Харьковской областью
Среда, 16 августа 2023, 11:17
Воздушные силы ВСУ утром уничтожили три "Шахеды" в Харьковской области.
Источник: Воздушное командование "Восток" в Facebook
Дословно: "3 БПЛА типа Shahed-136 уничтожены утром 16.08.2023 истребителем и подразделениями Воздушного командования "Восток" в Харьковской области".
Предыстория:
- Около 09:00 СМИ сообщили о взрывах в Харькове.
- Позже глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковском районе зафиксированы беспилотники, сработала ПВО.