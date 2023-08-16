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Экс-нардепа Святаша будут судить за призывы к изменению границ Украины и мошенничество

Валентина РоманенкоСреда, 16 августа 2023, 12:11
Экс-нардепа Святаша будут судить за призывы к изменению границ Украины и мошенничество
ДМИТРИЙ СВЯТЯШ, ФОТО РАДИСЛАВА УСЕЕВА, FOCUS.UA

Экс-народного депутата Украины Дмитрия Святаша будут судить за призывы к изменению границ территории Украины, легализацию имущества и финансовое мошенничество.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV-VIII созывов направлен в суд.

Ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, мошенничество, подделка документов и легализация имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, экс-нардеп, используя свою политическую должность, фактически руководил одной из крупнейших в Украине бизнес-структур по продаже транспортных средств.

Будучи конечным владельцем группы предприятий из более 90 юридических лиц, он получил от банка кредитную линию в сумме 50 млн долларов США.

В качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств подозреваемый передал в залог банку около 200 объектов недвижимости и корпоративные права.

Когда пришло время возвращать средства, Святаш использовал заведомо поддельные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободив таким образом это имущество из-под обременений.

Экспертиза подтвердила нанесение ущерба такими действиями на сумму 1,1 млрд гривен.

Предыстория:

  • В 2019 году в связи с объявлением в розыск подозреваемый начал скрываться на территории России.
  • В августе 2022 года после захвата части территории страны вооруженными силами РФ, Святаш разместил на своей странице в соцсети пост, в котором призвал к изменению территориальной целостности Украины, коллаборационной деятельности и сотрудничества с оккупационными властями РФ.
  • В рамках следствия по ходатайству прокуратуры имущество и активы экс-нардепа на сумму более 600 млн грн арестованы и переданы в управление АРМА.

Темы: прокуратураКиевмошенничество
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