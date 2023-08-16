Росіяни знову обстріляли Херсонщину: є загиблий
Середа, 16 серпня 2023, 14:38
Внаслідок денного обстрілу села у Херсонській області загинув місцевий житель.
Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури
Деталі: Близько 13:00 військові ворога обстріляли з артилерії село у Бериславському району. Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці.
Що передувало:
- Російські військові вранці завдали ударів по центру Херсона та області – у місті поранені троє, в області дістали поранення ще двоє.
- Вночі внаслідок обстрілу області поранення дістало подружжя.