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Росіяни знову обстріляли Херсонщину: є загиблий

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 серпня 2023, 14:38
Росіяни знову обстріляли Херсонщину: є загиблий
фото прокуратури

Внаслідок денного обстрілу села у Херсонській області загинув місцевий житель.

Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури

Деталі: Близько 13:00 військові ворога обстріляли з артилерії село у Бериславському району. Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці. 

 

Що передувало: 

  • Російські військові вранці завдали ударів по центру Херсона та області – у місті поранені троє, в області дістали поранення ще двоє.
  • Вночі внаслідок обстрілу області поранення дістало подружжя.

Теми: Херсонська областьобстрілжертвивоєнні злочини
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