Росіяни знову обстріляли Херсонщину: є загиблий

Внаслідок денного обстрілу села у Херсонській області загинув місцевий житель.

Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури

Деталі: Близько 13:00 військові ворога обстріляли з артилерії село у Бериславському району. Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці.

Що передувало: