Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть погибший

В результате дневного обстрела села в Херсонской области погиб местный житель.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Детали: Около 13:00 военные врага обстреляли из артиллерии село в Бериславском районе. Погиб местный житель, который в момент обстрела находился на улице.

Что предшествовало:

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Российские военные утром нанесли удары по центру Херсона и области - в городе ранены трое, в области получили ранения еще двое.

Ночью в результате обстрела области ранения получили супруги.