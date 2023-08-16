Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть погибший
Среда, 16 августа 2023, 14:38
В результате дневного обстрела села в Херсонской области погиб местный житель.
Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры
Детали: Около 13:00 военные врага обстреляли из артиллерии село в Бериславском районе. Погиб местный житель, который в момент обстрела находился на улице.
Что предшествовало:
- Российские военные утром нанесли удары по центру Херсона и области - в городе ранены трое, в области получили ранения еще двое.
- Ночью в результате обстрела области ранения получили супруги.