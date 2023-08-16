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Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть погибший

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 августа 2023, 14:38
Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть погибший
фото прокуратуры

В результате дневного обстрела села в Херсонской области погиб местный житель.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Детали: Около 13:00 военные врага обстреляли из артиллерии село в Бериславском районе. Погиб местный житель, который в момент обстрела находился на улице. 

 

Что предшествовало: 

  • Российские военные утром нанесли удары по центру Херсона и области - в городе ранены трое, в области получили ранения еще двое.
  • Ночью в результате обстрела области ранения получили супруги.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвывоенные преступления
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