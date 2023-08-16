Вбивство добровольця "Свободи": двоє підозрюваних отримали можливість вийти під заставу
У справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини, суд визначив альтернативу заставу для двох підозрюваних, один із них уже вийшов із СІЗО.
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі "Українській правді", співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно: "Окружна прокуратура внесла на розгляд Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про продовження строку тримання під вартою усім трьом обвинуваченим.
Суд, задовольнивши клопотання у повному обсязі, продовжив тримання під вартою для всіх фігурантів до 12 жовтня 2023 року включно.
Разом з цим, для двох обвинувачених суд визначив альтернативу у вигляді застави у сумі близько 805 тис. грн для кожного".
Деталі: За даними джерела УП, заставу визначено для Ігоря Котирла і Леоніда Ігнатюка. При чому за останнього її вже внесено.
У прокуратурі наголошують, що як під час досудового слідства, так і під час судового розгляду, послідовно дотримувалися позиції щодо застосування до всіх фігурантів виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Враховуючи те, що злочин був вчинений із застосуванням насильства, суд мав право не визначати альтернативу у вигляді застави двом обвинуваченим за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб), однак зробив це.
Прокуратура оскаржуватиме це рішення в апеляційній інстанції.
Що передувало: У травні 2023 року в Києві розпочався суд над трьома молодиками, внаслідок дій яких загинув військовослужбовець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.
Передісторія:
- Резонансний злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі Києва.
- Згідно з матеріалами слідства, між потерпілим віськовослужбовцем, який керував автомобілем "Хюндай", та водієм "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири "Лексус" побили потерпілого. Після цього водій "Лексуса" вистрелив у військового та разом з товаришами втік.
- Потерпілий від отриманих травм помер. Правоохоронці затримали нападників по "гарячих слідах".
- Заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко оприлюднив прізвища підозрюваних: Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982), Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998), Вільцанюк Вячеслав Володимирович (04.06.1996) (водій).