Вбивство добровольця "Свободи": двоє підозрюваних отримали можливість вийти під заставу

У справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини, суд визначив альтернативу заставу для двох підозрюваних, один із них уже вийшов із СІЗО.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі "Українській правді", співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Окружна прокуратура внесла на розгляд Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про продовження строку тримання під вартою усім трьом обвинуваченим.

Суд, задовольнивши клопотання у повному обсязі, продовжив тримання під вартою для всіх фігурантів до 12 жовтня 2023 року включно.

Разом з цим, для двох обвинувачених суд визначив альтернативу у вигляді застави у сумі близько 805 тис. грн для кожного".

Деталі: За даними джерела УП, заставу визначено для Ігоря Котирла і Леоніда Ігнатюка. При чому за останнього її вже внесено.

У прокуратурі наголошують, що як під час досудового слідства, так і під час судового розгляду, послідовно дотримувалися позиції щодо застосування до всіх фігурантів виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Враховуючи те, що злочин був вчинений із застосуванням насильства, суд мав право не визначати альтернативу у вигляді застави двом обвинуваченим за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб), однак зробив це.

Прокуратура оскаржуватиме це рішення в апеляційній інстанції.

Що передувало: У травні 2023 року в Києві розпочався суд над трьома молодиками, внаслідок дій яких загинув військовослужбовець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

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