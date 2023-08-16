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Убийство добровольца "Свободы": двое подозреваемых получили возможность выйти под залог

Валентина РоманенкоСреда, 16 августа 2023, 14:46
Убийство добровольца Свободы: двое подозреваемых получили возможность выйти под залог
ФОТО ПОЛИЦИИ

В деле об убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины, суд определил альтернативу залог для двух подозреваемых, один из них уже вышел из СИЗО.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии "Украинской правде", собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Окружная прокуратура внесла на рассмотрение Голосеевского районного суда г. Киева ходатайство о продлении срока содержания под стражей всем трем обвиняемым.

Суд, удовлетворив ходатайство в полном объеме, продлил содержание под стражей для всех фигурантов до 12 октября 2023 года включительно.

Вместе с этим, для двух обвиняемых суд определил альтернативу в виде залога в сумме около 805 тыс. грн для каждого".

Детали: По данным источника УП, залог определен для Игоря Котырло и Леонида Игнатюка. Причем за последнего он уже внесен.

В прокуратуре отмечают, что как во время досудебного следствия, так и во время судебного разбирательства, последовательно придерживались позиции по применению ко всем фигурантам исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Учитывая то, что преступление было совершено с применением насилия, суд имел право не определять альтернативу в виде залога двум обвиняемым по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, группой лиц), однако сделал это.

Прокуратура будет обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Что предшествовало: В мае 2023 года в Киеве начался суд над тремя молодчиками, в результате действий которых погиб военнослужащий ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

Предыстория:

  • Резонансное преступление произошло 21 октября 2022 года в Голосеевском районе Киева.
  • Согласно материалам следствия, между потерпевшим военнослужащим, который управлял автомобилем "Хюндай", и водителем "Лексус" возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры "Лексус" избили потерпевшего. После этого водитель "Лексуса" выстрелил в военного и вместе с товарищами скрылся.
  • Пострадавший от полученных травм скончался. Правоохранители задержали нападавших по "горячим следам".
  • Заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко обнародовал фамилии подозреваемых: Игнатенко Леонид Иванович (30.05.1982), Котырло Игорь Валерьевич (20.12.1998), Вильцанюк Вячеслав Владимирович (04.06.1996) (водитель).

Темы: КиевКиев
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