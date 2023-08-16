Убийство добровольца "Свободы": двое подозреваемых получили возможность выйти под залог

В деле об убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины, суд определил альтернативу залог для двух подозреваемых, один из них уже вышел из СИЗО.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии "Украинской правде", собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Окружная прокуратура внесла на рассмотрение Голосеевского районного суда г. Киева ходатайство о продлении срока содержания под стражей всем трем обвиняемым.

Суд, удовлетворив ходатайство в полном объеме, продлил содержание под стражей для всех фигурантов до 12 октября 2023 года включительно.

Вместе с этим, для двух обвиняемых суд определил альтернативу в виде залога в сумме около 805 тыс. грн для каждого".

Детали: По данным источника УП, залог определен для Игоря Котырло и Леонида Игнатюка. Причем за последнего он уже внесен.

В прокуратуре отмечают, что как во время досудебного следствия, так и во время судебного разбирательства, последовательно придерживались позиции по применению ко всем фигурантам исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Учитывая то, что преступление было совершено с применением насилия, суд имел право не определять альтернативу в виде залога двум обвиняемым по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, группой лиц), однако сделал это.

Прокуратура будет обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Что предшествовало: В мае 2023 года в Киеве начался суд над тремя молодчиками, в результате действий которых погиб военнослужащий ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

Предыстория: