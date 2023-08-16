18-річний хлопець загинув через російські обстріли на Дніпропетровщині
Середа, 16 серпня 2023, 17:21
У Межівській громаді на Дніпропетровщині через російський удар загинув 18-річний хлопець, ще 4 людей постраждали.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Дослівно: "Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли".
Деталі: За інформацією ОВА ще 4 людини постраждали. Серед них 2-річна дівчинка. Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.
Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.
Передісторія:
- Російські війська протягом доби 15 серпня обстріляли 10 областей України, серед цивільного населення є поранені та загиблі.