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18-річний хлопець загинув через російські обстріли на Дніпропетровщині

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 17:21
18-річний хлопець загинув через російські обстріли на Дніпропетровщині
Ілюстративне Фото – AFP

У Межівській громаді на Дніпропетровщині через російський удар загинув 18-річний хлопець, ще 4 людей постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли".

Деталі: За інформацією ОВА ще 4 людини постраждали. Серед них 2-річна дівчинка. Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.

Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.

Передісторія:

  • Російські війська протягом доби 15 серпня обстріляли 10 областей України, серед цивільного населення є поранені та загиблі.

Теми: війнаобстрілдіти
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