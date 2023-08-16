18-летний парень погиб из-за российских обстрелов в Днепропетровской области

В Межевской общине в Днепропетровской области из-за российского удара погиб 18-летний парень, еще 4 человека пострадали.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранения из-за вражеского удара по Межевской общине, что на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли".

Детали: По информации ОВА еще 4 человека пострадали. Среди них 2-летняя девочка. Сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно.

Атака на район произошла после обеда. Сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 м кв.

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