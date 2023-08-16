У ГУР підтвердили, що Росія збирає "Шахеди": Це привід для посилення ППО

Росіяни почали робити крупновузлову збірку іранських дронів-камікадзе "Шахед" на своїй території.

Джерело: речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Наразі мова йде про крупновузлову збірку. З'являються окремі деталі вже російського виробництва. Щось таке примітивне, найпростіше, що росіяни можуть в цій зброї виробляти".

Деталі: За словами Юсова, "Шахеди" не є дуже складною і надсучасною збрєю.

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У росіян є наміри і завдання вийти на повноцінне виробництво. Проте це завдання вони перед собою ставлять давно і виконати його досі не виходило.

Водночас, Юсов вважає це серйозним викликом для України, для українських Сил безпеки і оборони. А також приводом для наших партнерів щоб посилити українські системи і засоби для протиповітряної і протиракетної оборони.

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