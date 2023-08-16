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У ГУР підтвердили, що Росія збирає "Шахеди": Це привід для посилення ППО

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 17:29
У ГУР підтвердили, що Росія збирає Шахеди: Це привід для посилення ППО
ІРАНСЬКІ ДРОНИ-КАМІКАДЗЕ SHAHED, ФОТО MIL.IN.UA

Росіяни почали робити крупновузлову збірку іранських дронів-камікадзе "Шахед" на своїй території.

Джерело: речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Наразі мова йде про крупновузлову збірку. З'являються окремі деталі вже російського виробництва. Щось таке примітивне, найпростіше, що росіяни можуть в цій зброї виробляти". 

Деталі: За словами Юсова, "Шахеди" не є дуже складною і надсучасною збрєю. 

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У росіян є наміри і завдання вийти на повноцінне виробництво. Проте це завдання вони перед собою ставлять давно і виконати його досі не виходило. 

Водночас, Юсов вважає це серйозним викликом для України, для українських Сил безпеки і оборони. А також приводом для наших партнерів щоб посилити українські системи і засоби для протиповітряної і протиракетної оборони.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Про те, що Росія почала виробляти і застосовувати для атак на Україну власну версію іранських дронів-камікадзе "Шахед", 13 серпня повідомили аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research, вивчивши збиті українськими військовими безпілотники. 
  • У  червні американська розвідка опублікувала супутниковий знімок, який є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе.
  • Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.

Теми: ШахедрозвідкаРосія
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