У ГУР підтвердили, що Росія збирає "Шахеди": Це привід для посилення ППО
Росіяни почали робити крупновузлову збірку іранських дронів-камікадзе "Шахед" на своїй території.
Джерело: речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини"
Пряма мова: "Наразі мова йде про крупновузлову збірку. З'являються окремі деталі вже російського виробництва. Щось таке примітивне, найпростіше, що росіяни можуть в цій зброї виробляти".
Деталі: За словами Юсова, "Шахеди" не є дуже складною і надсучасною збрєю.
У росіян є наміри і завдання вийти на повноцінне виробництво. Проте це завдання вони перед собою ставлять давно і виконати його досі не виходило.
Водночас, Юсов вважає це серйозним викликом для України, для українських Сил безпеки і оборони. А також приводом для наших партнерів щоб посилити українські системи і засоби для протиповітряної і протиракетної оборони.
Передісторія:
- Про те, що Росія почала виробляти і застосовувати для атак на Україну власну версію іранських дронів-камікадзе "Шахед", 13 серпня повідомили аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research, вивчивши збиті українськими військовими безпілотники.
- У червні американська розвідка опублікувала супутниковий знімок, який є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе.
- Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.