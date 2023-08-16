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В ГУР подтвердили, что Россия собирает "Шахеды": Это повод для усиления ПВО

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 17:29
В ГУР подтвердили, что Россия собирает Шахеды: Это повод для усиления ПВО
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ-КАМИКАДЗЕ SHAHED, ФОТО MIL.IN.UA

Россияне начали делать крупноузловую сборку иранских дронов-камикадзе "Шахед" на своей территории.

Источник: спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сейчас речь идет о крупноузловой сборке. Появляются отдельные детали уже российского производства. Что-то такое примитивное, самое простое, что россияне могут в этом оружии производить". 

Детали: По словам Юсова, "Шахеды" не являются очень сложным и сверхсовременным оружием. 

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У россиян есть намерения и задачи выйти на полноценное производство. Однако эту задачу они перед собой ставят давно и выполнить ее до сих пор не получалось. 

В то же время, Юсов считает это серьезным вызовом для Украины, для украинских Сил безопасности и обороны. А также поводом для наших партнеров, чтобы усилить украинские системы и средства для противовоздушной и противоракетной обороны.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • О том, что Россия начала производить и применять для атак на Украину собственную версию иранских дронов-камикадзе "Шахед", 13 августа сообщили аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research, изучив сбитые украинскими военными беспилотники. 
  • В июне американская разведка опубликовала спутниковый снимок, который является доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе.
  • Подготовительные работы по строительству попали на спутниковое фото, сделанное в апреле 2023 года.

Темы: ШахедразведкаРосcия
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