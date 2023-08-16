В ГУР подтвердили, что Россия собирает "Шахеды": Это повод для усиления ПВО
Россияне начали делать крупноузловую сборку иранских дронов-камикадзе "Шахед" на своей территории.
Источник: спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Сейчас речь идет о крупноузловой сборке. Появляются отдельные детали уже российского производства. Что-то такое примитивное, самое простое, что россияне могут в этом оружии производить".
Детали: По словам Юсова, "Шахеды" не являются очень сложным и сверхсовременным оружием.
У россиян есть намерения и задачи выйти на полноценное производство. Однако эту задачу они перед собой ставят давно и выполнить ее до сих пор не получалось.
В то же время, Юсов считает это серьезным вызовом для Украины, для украинских Сил безопасности и обороны. А также поводом для наших партнеров, чтобы усилить украинские системы и средства для противовоздушной и противоракетной обороны.
Предыстория:
- О том, что Россия начала производить и применять для атак на Украину собственную версию иранских дронов-камикадзе "Шахед", 13 августа сообщили аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research, изучив сбитые украинскими военными беспилотники.
- В июне американская разведка опубликовала спутниковый снимок, который является доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе.
- Подготовительные работы по строительству попали на спутниковое фото, сделанное в апреле 2023 года.