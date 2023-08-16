В ГУР подтвердили, что Россия собирает "Шахеды": Это повод для усиления ПВО

Россияне начали делать крупноузловую сборку иранских дронов-камикадзе "Шахед" на своей территории.

Источник: спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сейчас речь идет о крупноузловой сборке. Появляются отдельные детали уже российского производства. Что-то такое примитивное, самое простое, что россияне могут в этом оружии производить".

Детали: По словам Юсова, "Шахеды" не являются очень сложным и сверхсовременным оружием.

У россиян есть намерения и задачи выйти на полноценное производство. Однако эту задачу они перед собой ставят давно и выполнить ее до сих пор не получалось.

В то же время, Юсов считает это серьезным вызовом для Украины, для украинских Сил безопасности и обороны. А также поводом для наших партнеров, чтобы усилить украинские системы и средства для противовоздушной и противоракетной обороны.

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