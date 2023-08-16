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Верещук щодо посади міністра: Про перехід в Міноборони не йдеться. Пошлють – піду

Валентина РоманенкоСереда, 16 серпня 2023, 19:10
Верещук щодо посади міністра: Про перехід в Міноборони не йдеться. Пошлють – піду
Ірина Верещук. фото МінТОТ

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевняє, що про її перехід до Міністерства оборони наразі не йдеться.

Джерело: Верещук у Telegram і в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова в Telegram: "Деяких моїх "фанів" дуже стурбували чергові чутки про мене в контексті можливих перестановок у Міноборони... Про мій перехід до Міноборони не йдеться. Працюю там, де я є".

Деталі: Водночас, тиждень тому в інтерв'ю РС, на запитання, чи погодилася б вона обійняти посаду міністра оборони зараз, Верещук відповіла, що "виконає будь-яку волю президента та уряду" і має "скіли, які дозволять ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність".

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Втім наразі, мовляв, бачить себе саме в Мінреінтеграції.

Пряма мова: "У нас є верховний головнокомандувач, він вирішує. Я виконаю будь-яку волю президента і уряду. Тому що у воєнний час немає "хочу-не хочу", "погоджусь-не погоджусь". Я – людина військова. Тому я чітко знаю, що таке наказ і що таке розпорядження. Скажуть піти – я піду, скажуть ні, я не буду йти. Але я бачу себе більше там зараз, де я є".

Що передувало: Наприкінці минулого тижня "Українська правда" повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну для міністра оборони Олексія Резнікова. За даними УП, Ірина Верещук виявляла бажання очолити Міноборони.

Теми: ВерещукМіноборони
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