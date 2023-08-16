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Верещук о должности министра: О переходе в Минобороны речь не идет. Пошлют – пойду

Валентина РоманенкоСреда, 16 августа 2023, 19:10
Верещук о должности министра: О переходе в Минобороны речь не идет. Пошлют – пойду
Ирина Верещук. фото МинВОТ

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уверяет, что о ее переходе в Министерство обороны речь пока не идет.

Источник: Верещук в Telegram и в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь в Telegram: "Некоторых моих "фанов" очень обеспокоили очередные слухи обо мне в контексте возможных перестановок в Минобороны... О моем переходе в Минобороны речь не идет. Работаю там, где я есть".

Детали: В то же время, неделю назад в интервью РС, на вопрос, согласилась бы она занять пост министра обороны сейчас, Верещук ответила, что "выполнит любую волю президента и правительства" и имеет "скиллы, которые позволят принимать решения и брать на себя ответственность".

Впрочем пока, мол, видит себя именно в Минреинтеграции.

Прямая речь: "У нас есть верховный главнокомандующий, он решает. Я выполню любую волю президента и правительства. Потому что в военное время нет "хочу-не хочу", "соглашусь-не соглашусь". Я - человек военный. Поэтому я четко знаю, что такое приказ и что такое распоряжение. Скажут пойти - я пойду, скажут нет, я не буду идти. Но я вижу себя больше там сейчас, где я есть".

Что предшествовало: В конце прошлой недели "Украинская правда" сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену для министра обороны Алексея Резникова. По данным УП, Ирина Верещук изъявляла желание возглавить Минобороны.

Темы: ВерещукМинобороны
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